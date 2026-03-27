Жители Молдовы проведут вечер в темноте

Молдова погружается в режим жесткой экономии из-за критического повреждения транзитных сетей на территории Украины.



Граждан предупредили о неизбежном дефиците электроэнергии 27 марта с 6:00 до 22:00. Причина - выход из строя магистральной линии Исакча - Вулканешты. Это главная энергетическая артерия. Она обеспечивала до 70 % потребностей Молдовы за счет европейского импорта.



В условиях действующего режима ЧП власти призывают бизнес и население максимально снизить нагрузку на сеть, чтобы избежать веерных отключений