Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жители Молдовы проведут вечер в темноте

Молдова погружается в режим жесткой экономии из-за критического повреждения транзитных сетей на территории Украины.

Граждан предупредили о неизбежном дефиците электроэнергии 27 марта с 6:00 до 22:00. Причина - выход из строя магистральной линии Исакча - Вулканешты. Это главная энергетическая артерия. Она обеспечивала до 70 % потребностей Молдовы за счет европейского импорта.

В условиях действующего режима ЧП власти призывают бизнес и население максимально снизить нагрузку на сеть, чтобы избежать веерных отключений

Разделы:

В мире

Теги:

экономикаМолдова