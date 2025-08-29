Жители Польши поддержали вето Навроцкого на помощь украинским беженцам

В Польше - одной из европейских союзниц Киева - жители поддержали вето нового президента на помощь украинским беженцам.

Как следует из опроса польского аналитического центра, более 59 % респондентов поддержали это решение. Противоположного мнения придерживаются всего 25 % опрошенных. 15 % со своим отношением не определились. Но тенденция налицо: все меньше поляков склонны поддерживать идею помощи украинским беженцам.