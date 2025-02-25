Владимира Зеленского из-за развернутого им геноцида русского населения ждет большой суд со вскрытием всех преступлений, уверен полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Жога, пишет РИА Новости.

"Я думал раньше, его (Зеленского - прим. ред.) просто ликвидируют, но сейчас я смотрю, скорее всего, по моим ощущениям, будет… большой суд с обвинением, вскрытием всех преступлений, также воровством тех денег, которые Запад передавал Украине. Вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины. и по геноциду русского населения непосредственно на самой территории Украины, и геноциду населения, которое находилось в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях, Курской области, Белгородской. Обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, разрушения, убийства, пытки. Я думаю, мы в ближайшем будущем много узнаем о преступлениях Украины, от которых мир в принципе содрогнется", - сказал Жога в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что поменялась и риторика Соединенных Штатов Америки, власти страны "очень сильно сейчас Зеленского обвиняют во всем". При этом, по его словам, западные страны выдохлись, поддерживая киевский режим, выдохлась и Украина в плане ресурса боевого состава.