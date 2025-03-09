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Журналисты Onet заявили, что военная техника США для Киева помещается в депозитарную ячейку в Польше
Американская военная техника для Киева помещается в депозитарную ячейку в Польше. Об этом сообщили журналисты издания Onet, которые побывали в аэропорту Жешув-Ясенка. Именно туда в течение последних трех лет прибывали техника и оружие США для ВСУ.
При этом отмечается, что поставки продолжаются несмотря на то, что Трамп объявил о приостановке военной помощи. Как раз на днях в аэропорту совершил посадку Boeing 747 американской грузопассажирской компании National Airlines.
Более того, колонна из более чем 20 грузовиков выехала из Ясенки в сторону украинской границы, сообщают очевидцы. Кадры попали в Сеть, и на них видно, что американские военные разобрали транспортную площадку в несколько гектаров на авиабазе, которая предназначалась для размещения прибывающих в Польшу военных грузов и их последующей переброске в Украину.