Журналисты Onet заявили, что военная техника США для Киева помещается в депозитарную ячейку в Польше

Американская военная техника для Киева помещается в депозитарную ячейку в Польше. Об этом сообщили журналисты издания Onet, которые побывали в аэропорту Жешув-Ясенка. Именно туда в течение последних трех лет прибывали техника и оружие США для ВСУ.

При этом отмечается, что поставки продолжаются несмотря на то, что Трамп объявил о приостановке военной помощи. Как раз на днях в аэропорту совершил посадку Boeing 747 американской грузопассажирской компании National Airlines.