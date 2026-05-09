Великая Победа: праздник отмечают в каждом уголке Витебска

Во всех регионах нашей страны сегодня звучат победные марши. Жители городов и поселков продолжают нести цветы к монументам.

Витебск поздравляет всех белорусов с праздником Великой Победы! Его особое настроение ощущается сегодня во всех уголках областного центра. Эпицентром торжеств стала главная площадь города.

Празднование стартовало с масштабного шествия трудовых коллективов. В многотысячной колонне - представители всех поколений. В руках наследников Победы - портреты тех, кто боролся за мир. Пронести эту память сквозь время - священная миссия для каждого белоруса.

Торжества продолжились у мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Память героев, которые пожертвовали жизнью во имя мира, почтили минутой молчания. К Вечному огню легли живые цветы как символ бессмертия подвига белорусского народа.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов:

"Ежегодно 9 Мая все дороги в Витебске приводят сюда, на площадь Победы, к нашему символу мужества, отваги и стойкости. Благодаря их подвигу, их самоотверженности мы сегодня живем, работаем, растим своих детей".