Верховная рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщает БЕЛТА.

Украинские парламентарии ратифицировали соглашение о недрах 8 мая. В ходе голосования в Раде ратификацию документа поддержали 338 депутатов. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

1 мая украинский Кабмин опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Впоследствии депутаты Рады, многие СМИ и политики высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет Вашингтону долговременный приоритет в вопросе доступа к недрам Украины. Соглашение при этом не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание в Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Соглашение Украины с США по ископаемым является бессрочным. Киев обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.