Власти Аргентины рассекретили досье нацистских преступников

Власти Аргентины опубликовали документы о нацистах, которые скрывались в стране после Второй мировой войны. Личные дела, газетные вырезки об арестах и расследованиях, справки и телеграммы разместил правительственный сайт. Решение о публикации принял сам президент Хавьер Милей по запросу американских властей. Всего в публичном доступе оказалось более 1 800 материалов. Среди них данные о Йозефе Менгеле, печально известном враче концлагеря Аушвиц, проводившем бесчеловечные эксперименты над узниками. Также обнародованы документы на Адольфа Эйхмана, одного из главных организаторов холокоста, похищенного в 1960 году израильскими спецслужбами прямо в Буэнос-Айресе. В списке фигурируют и другие нацистские преступники, включая бывшего надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана.