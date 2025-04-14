Во Дворце Республики вновь прозвучала ода павшим героям Великой Отечественной

"Каждый третий"... Концерт-реквием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня снова прозвучал во Дворце Республики. Колокола Хатыни, клич "Красного берега", зверства фашистов над партизанами.

Резонанс музыкальной молитвы после недельного марафона во Дворце Республики оказался настолько сильным, что у жителей Минска появилась еще одна возможность - услышать и увидеть то, что пронизывает душу и заставляет остановиться.

Героическая история Беларуси в единой симфонии. Уже в 8-й раз артисты вышли на сцену Дворца Республики, чтобы в унисон воспеть подвиг павших героев Великой Отечественной. Реконструкция последнего мирного дня, военных лет, документальные кадры. Все эти события с болью отзываются в сердцах белорусского зрителя.

Общий антураж и пронизывающая сила проекта - это вклад каждого из артистов, композиторов, режиссеров.

На сцене и в зале - те, в чьих сердцах все еще живет боль и огромное желание сохранить нашу общую память о каждом третьем. Оттого и отклик зрителя искренний и эмоциональный.

Погружение в атмосферу военного времени начинается еще до входа в зал. На двух этажах развернулась масштабная выставка. Перед гостями - фронтовые письма, экспонаты, ожившие картины. В каждом артефакте - судьбы и истории прошлого, неразрывно связанные с настоящим и будущим нашей страны.

Интерактивный стенд, который поможет узнать о своих родных. "Судьбы, сложенные в треугольник" про те самые пожелтевшие весточки с войны. Всего шесть тематических экспозиций.