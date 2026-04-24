Вступительная кампания - 2026: вузы Беларуси готовы принять почти 50 тыс. студентов

В Беларуси более 66 тыс. человек зарегистрировались в 2026 году на ЦТ, и почти 59 тыс. одиннадцатиклассников будут сдавать централизованный экзамен. Испытания назначены на 26 и 29 мая, а также на 2 и 5 июня.

Так, вузы страны ожидают свыше 49 тыс. абитуриентов, из которых более 33 тыс. смогут учиться на бюджете. По-прежнему действует льгота для отличников: медалисты и выпускники колледжей с красным дипломом имеют право поступать без вступительных экзаменов.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

"Сохранена возможность поступления по собеседованию успевающих выпускников профильных классов профессиональной направленности. Требования остались теми же. Это наличие в аттестате отметок не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 баллов по всем остальным, а также наличие рекомендаций педагогического совета школы. Вопросы для проведения собеседования размещены на сайтах вузов. Подача документов и проведение собеседования будут осуществляться в первые дни основного приема".