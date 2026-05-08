Юные таланты - на финишной прямой "Фактор.BY. Дети"

Финальные штрихи у претендентов на победу в "Фактор. BY. Дети". В эти минуты проходит генеральная репетиция суперфинала. Он пройдет в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Именитый коллектив вместе с командой Белтелерадиокомпании подготовил для участников эксклюзивные партитуры. Услышим песни, к которым суперфиналисты питают самые трепетные чувства. Рядом с детьми - хореографы, педагоги и их наставники. Творческий штурм продолжается на площадке и сейчас.

Настя Кравченко, наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Я прихожу на каждую репетицию к каждому своему Кравченко, потому что мне важно наблюдать, понимать и быть уверенной в том, что все под контролем. Я не могу пустить все на самотек. Доверяй, но проверяй. Я доверяю всем, все супер, но прихожу и проверяю".

Татьяна Прохоренко, педагог по вокалу на талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Почувствовала, что участники на самом деле растут. Как-то на взрослом "Факторе" это не так чувствуется. Они там все профессионалы, они уже готовы. А вот здесь я почувствовала, что дети действительно растут. В своем вокальном уровне и в артистическом уровне".

Николай Сосин, музыкальный продюсер талант-шоу "Фактор. BY. Дети":

"Тема этого эфира – кумиры наших детей. Осознанно взяли то, что было исполнено, по-своему прожили это все. С помощью оркестра, соответственно, это все и более эмоционально звучит".