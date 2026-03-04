3.74 BYN
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением
Автор:Редакция news.by
В мире каждый восьмой человек страдает ожирением. Среди взрослых показатель с 1990 года увеличился более чем в 2 раза, а среди подростков - в 4. При этом свыше половины белорусов имеют избыточный вес. 4 марта - ежегодная дата, которая призвана привлечь внимание к теме.
По прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения планеты будет страдать избыточным весом. Для решения проблемы важно работать комплексно: с эндокринологом, диетологом и психологом.
Фото pixabay.com