4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением

В мире каждый восьмой человек страдает ожирением. Среди взрослых показатель с 1990 года увеличился более чем в 2 раза, а среди подростков - в 4. При этом свыше половины белорусов имеют избыточный вес. 4 марта - ежегодная дата, которая призвана привлечь внимание к теме.