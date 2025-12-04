5 декабря - Международный день волонтера. К празднику в Беларуси стартовала республиканская акция "Сила волонтерского сердца".

Доноры сдают кровь в городском центре трансфузиологии. Ежедневно в центр приходят около 150 человек, но в период акции их значительно больше.

Количество оперативных вмешательств не снижается, а только растет, именно поэтому запасы крови необходимо пополнять. Каждый день только в 6-й городской клинической больнице Минска выдается более 40 литров крови.

"Записано более 100 человек на эту акцию. Это учащиеся, студенты, это работающее население районов, которое изъявило желание сдать свою кровь на помощь другим людям", - рассказала Оксана Адамовская, председатель Партизанской районной организации г. Минска Белорусского Красного Креста.

"Мы должны прекрасно понимать, что кровь может спасти жизнь другого человека. Конечно же, должны принимать активное участие молодые граждане", - отметил Роман Бондарук, заместитель главы администрации Партизанского района Минска.

Количество молодых людей, принимающих участие в инициативе, из года в год увеличивается. Акция "Сила волонтерского сердца" уже стала традиционной, продлится она до 12 декабря.