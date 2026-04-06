7 апреля отмечается Всемирный день здоровья

7 апреля - Всемирный день здоровья. В Беларуси благодаря диспансеризации в 2025 году у более чем 13 тыс. минчан была выявлена онкологическая патология.

Как отметили представители комитета по здравоохранению Мингорисполкома, в более 95 % случаев проблемы были обнаружены именно на ранних стадиях.

Так, в качестве профилактической меры в столице стартовал масштабный проект "Белая Русь" - за здоровую Беларусь!". Особое внимание уделяется профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологическая патология первые в списке причин летальности и инвалидности.

Своевременное информирование и выявление патологии позволяет определить риски заболевания на ранних стадиях и отвечает на демографические вызовы.

Ольга Юрченко, замначальника управления - начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Человека ничего не беспокоит, он абсолютно здоров, все у него было хорошо, но диагностика позволила вовремя выявить заболевание на ранней стадии, соответственно, и вовремя получить лечение. Фактически патология подтверждается у каждого двухсотого обследованного. К слову, смысл диспансеризации не в том, чтобы подвергнуть человека всем возможным исследованиям. Смысл заключается в том, чтобы пациенту предложить максимально эффективную диагностику, эффективный набор исследований, и чтобы это было в одном кабинете, чтобы пациент мог без обращения ко многим специалистам получить помощь".