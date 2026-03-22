ЭКО для белорусок: в стране расширяют возможности проведения процедуры

На этой неделе во Дворце Независимости обсуждался проект указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения". Президент Беларуси заострил внимание на важности процедуры - она должна соответствовать самым передовым технологиям. Обозначил глава государства и главный принцип: сделать все, как хочет женщина.

В стране с 2021 года предоставляется первая попытка ЭКО бесплатно за счет государства. Воспользоваться могут семейные пары при наличии медицинских показаний. При этом женщине должно быть до 40 лет. Новый проект указа предусматривает возможность получить вторую бесплатную попытку до 49 лет. Кроме того, воспользоваться процедурой смогут и одинокие женщины.

В реальности для белоруски Алеси материнство было чем-то из разряда невозможного. Два здоровых супруга, 6 лет в браке, 3 года попыток - и все безуспешно, поэтому решились на ЭКО. Сам процесс занял максимум 4 месяца. Сначала пару обследовали, потом шла стадия гормональной подготовки женщины. У девушки беременность наступила с первого раза. Именно поэтому семья решилась на второе ЭКО.

С 2021 года семей, у которых появился малыш с помощью такой программы, в Беларуси стало на 2,5 тыс. больше. Не у всех получается с 1 раза, а иногда и не со 2-го, но каждая попытка того стоит.

В виде документа, где четко прописаны правила ЭКО на платной основе, статья закона "О вспомогательных репродуктивных технологиях" появилась в 2012 году. Но этим направлением начали заниматься задолго до этого. На платной основе сейчас цена варьируется от 9 до 18 тыс. белорусских рублей в коммерческих центрах, от 6 до 9 тыс. - в государственных. Но в госцентрах это цена уже за вторую попытку. Первую бесплатно в Беларуси государство ввело в 2021 году. В обществе эту новость приняли на ура.

Сейчас ЭКО в Беларуси занимаются 9 организаций здравоохранения, причем не только в Минске, но еще и в Витебске и Гомеле. Эффективность по всем центрам составляет примерно 39 %, т. е. практически каждый 4-й случай заканчивается рождением ребенка, что полностью соответствует среднемировому стандарту.

Ирина Дусь, завотделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя":

"Мы владеем всеми методиками проведения данных программ: классическое экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО с применением ЭКСИ, консервация эмбрионов, яйцеклеток и сперматозоидов. Также по показаниям мы используем донорские программы и суррогатное материнство".

Президент, касаясь этого вопроса, не раз говорил о том, что вся инициатива и то, как в целом организована эта сфера, должны полностью зависеть от женщины. Им понятнее, виднее, нужнее, и самое главное - для них это решение длиною на всю жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Государство взяло на себя определенные обязательства в этой части. Я как Президент, а вы как мои подчиненные, мы должны делать все, и не только в Год женщины, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье может быть у женщины, если у нее нет детей? Поэтому дети - это счастье нашей женщины. Мы должны сделать все для того, чтобы она могла родить. Это главное и для Года женщины, и в последующем времени".

Каждый год сфера менялась, это связано с технологиями, мировыми стандартами и моральной готовностью женщин к такому шагу. Сегодняшний проект указа - это потенциальное внесение изменений в то, что уже работает. Процедуру хотят сделать еще доступнее, в том числе и для женщин, которые не состоят в браке. Также подвинулся возрастной ценз: в случае второй попытки - до 49 лет.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Вторая попытка ЭКО до 49 лет будет предложена тем женщинам, которые смогли воспользоваться первой попыткой ЭКО и получить результат. Мы с вами должны сказать о том, что эта позиция на сегодняшний день соответствует мнению экспертов".

Что касается технологий, это все реалистично. Белорусские клиники идут в ногу со временем - сюда едут со всего мира.

Беларусь входит в топ-50 стран в рейтинге уровня организации беременности и родов, занимает 25-е место из 179 благоприятных для материнства стран. Мы входим в десятку лучших по спасению новорожденных. У нас низкая младенческая смертность, есть все технологии, позволяющие выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела. Выживаемость таких малышей составляет больше 80 %.

Сейчас к ЭКО относятся как к возможности реализовать надежду: прошел этап мифов и страхов и сравнений с чем-то неестественным. Для более миллиона пар - это шанс стать родителями.

Андрей Бондарев, уролог РНПЦ "Мать и дитя":

"У нас сейчас такой уровень медицины в стране, что даже, если случится небольшое отклонение в результате проведения ЭКО, это, как правило, восстанавливается без последствий".

Для первого шага потребуется сбор документов и медицинское обследование. Делается это все по показаниям, когда ставят диагноз, при котором естественное зачатие не представляется возможным.

Медики рекомендуют процесс материнства если и откладывать, то разумно, поскольку решение об ЭКО в 35 лет и даже в 42 года - это принципиально разные решения. После 42 лет эффективность такой технологии с использованием собственных клеток снижается до 7 %, а еще через 2 года - до 2 %. Поэтому как вариант, если вы планируете материнство, - заморозить свои эмбрионы или яйцеклетки.

Ирина Можарова, биолог-эмбриолог РНПЦ "Мать и дитя":

"В обычных программах ЭКО эмбрионы получают на 5-6-й день и переносят в полость матки. Если остаются эмбрионы или в этом цикле их перенести нельзя по каким-то показаниям, в этом случае эмбрионы замораживаются".