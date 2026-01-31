Эндопротезирование в Беларуси вышло на новый уровень

Каждый шаг - это жизнь, но для многих людей в Беларуси и за ее пределами сделать его без боли было невозможно.

Еще недавно сложнейшие операции по эндопротезированию зависели от импортных комплектующих, которые нужно было ждать от 3 лет, но сегодня ситуация кардинально изменилась.

Научно-технологический парк Белорусского Национального технического университета в 2025 году поставил для медицинских учреждений 5300 эндопротезов коленного сустава.

Максим Журкевич, менеджер по поддержке инновационного предпринимательства Научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"Вообще, наш проект сам начинался с небольших объемов. Наши производственные мощности подразумевали выпуск примерно 600 комплектов эндопротезов в год. Но по поручению нашего Президента и правительства была поставлена задача расширить производство эндопротезов, сократить очереди, которые накопились за долгие годы. В течение двух лет мы смогли достичь объема в 5 тыс. комплектов в год. Задача непростая, но благодаря тому, что у нас есть хорошая научная база, наш университет, который может нас снабжать кадрами, высококвалифицированными инженерами, которые могут решать такие сложные задачи, мы смогли нарастить объемы и организовать выпуск".

Роман Алексин, инженер Научно-технологического парка БНТУ "Политехник":

"В данном цеху представлены две галтовочные станции, на них мы проводим три этапа обработки нашего изделия: первая - грубая обработка керамическими изделиями, вторая - пластиковыми, где мы уже заглаживаем поверхность, создаем более гладкую и зеркальную поверхность. И третий этап - заполирование поверхности органическими средами, доведение до зеркального блеска, дабы уменьшить шероховатость нашего изделия".

Процесс создания эндопротеза - это сложный путь, который начинается с компьютерной модели и включает десятки этапов: от проверок и обработки деталей до рентген-контроля. Самый важный тест - испытание на долговечность.