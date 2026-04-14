Инна Солдатенко: ВПЧ-вакцинация снижает риски рака шейки матки в 25-30 раз

В Беларуси здоровье нации - один из главных социальных приоритетов. Раннее выявление онкологических заболеваний - залог успешного лечения, а зачастую и полного выздоровления.

Для многих своевременный диагноз становится реальным шансом на жизнь. Так, благодаря диспансеризации в стране выявлено около 60 тыс. пациентов с онкологией. В большинстве случаев рак молочной, предстательной желез и шейки матки обнаруживают на начальных стадиях. Показатель составляет от 84 до 99 %. Особое внимание сегодня уделяется и профилактике, в частности, прививке против вируса папилломы человека.

"В 2025 году было зарегистрировано более 1,5 тыс. новых случаев рака шейки матки у наших женщин. Как правило, такие случаи регистрировались у лиц трудоспособного возраста. Доказана эффективность ВПЧ-вакцинации, так как риск развития рака шейки матки снижается в 25-30 раз. Те страны, которые с 2000-х годов применяют в обязательном порядке эту вакцинацию, сегодня констатируют факт резкого снижения диагностики рака шейки матки", - отметила замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Инна Солдатенко.