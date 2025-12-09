Инновации в борьбе с раком: Беларусь дарит шанс больным на выздоровление с помощью CAR-T-терапии

Замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Красный в программе "Актуальное интервью" рассказал о прорывной разработке белорусских ученых - клеточной терапии CAR-T, которая дарит жизнь пациентам, когда все другие методы лечения уже не помогают.

CAR-T-терапия - это передовой метод лечения, представляющий собой генную модификацию собственных лимфоцитов пациента. Технология, разработанная Институтом биорганической химии НАН Беларуси, работает точечно и индивидуально для каждого больного.

"У пациента с лимфомой или лейкозом забираются лимфоциты, далее они генетически модифицируются. Для этого используется специальная генетическая конструкция, которая разработана Институтом биоорганической химии Национальной академии наук. Уже в нашей молекулярно-генетической лаборатории эта конструкция объединяется со специальным вирусом, с помощью этого вируса внедряется в лимфоцит пациента. Таким образом, лимфоцит получает свойство синтезировать специальные рецепторы, которые называются химерными, с их помощью лимфоцит распознает конкретные специфические опухолевые клетки и уничтожает их", - объяснил Сергей Красный.

По словам врача, вне организма эти лимфоциты размножаются до огромных количеств - 50-100 млн штук - и вводятся обратно к пациенту, где продолжают размножаться и активно атаковать опухолевые клетки. При этом развивается массивная иммунная реакция, которая иногда сравнима с цитокиновым штормом при Covid, тут в действие уже вступают реаниматологи, ведь необходимо выходить пациента, чтобы его иммунная система вместе с опухолью не уничтожило и самого больного.

Процесс требует высочайшего профессионализма целой бригады специалистов: химиотерапевтов, реаниматологов, биологов, владеющих молекулярными технологиями. Лечение не может быть поставлено на поток, ведь каждый случай уникален.

В Беларуси накоплен самый большой опыт применения CAR-T-терапии в Восточной Европе. На сегодняшний день по этой методике пролечено 85 белорусских пациентов с различными лимфомами и миеломной болезнью.

"Это пациенты, продолжительность жизни которых при обычных условиях не превышала 2-3 месяца, - отметил Сергей Красный, - сейчас у них появилась большая надежда на выздоровление, потому что по результатам проведенных нами исследований: при лимфомах 60 % пациентов полностью вылечиваются, в остальных наблюдается значительное продление жизни. А при такой форме, как миеломная болезнь, - 100 % полная эффективность".

Высокая эффективность и относительно доступная стоимость сделали белорусскую CAR-T-терапию привлекательной для иностранных пациентов. Если в Западной Европе курс такого лечения обходится примерно в 500 тыс. евро, то в Беларуси - в 50-55 тыс. долларов.

Разница в цене объясняется не только разным подходом к ценообразованию, но и значительно меньшей себестоимостью технологии в Республике Беларусь.

"Технология очень сложная, проводится на генетическом уровне, и в основном занимаются этим крупные фармацевтические компании, которые в цену вкладывают и всю свою работу, и научные исследования, и значительную долю прибыли. Они сами устанавливают цену. Раз люди готовы платить, то и цена такая же высокая. В Республике Беларусь себестоимость на порядок меньше, мы также в цену закладываем и определенную прибыль, но себестоимость уже не является тайной - около 5 тыс. долларов себестоимость одного курса лечения", - подчеркнул замдиректора РНПЦ.

Факт На сегодняшний день лечение в Минске прошли уже 52 иностранных пациента, в основном из Российской Федерации.

CAR-T-терапия является прорывным, но далеко не единственным направлением прогресса в белорусской онкологии. В РНПЦ активно развивается целый комплекс современных методов лечения. Так, до 50 % всех операций сегодня выполняется с помощью малоинвазивной и эндоскопической техники, что позволяет избегать обширных травматичных вмешательств.

Большое развитие получило применение 3D-технологий: с помощью 3D-принтеров создаются индивидуальные имплантаты для замещения удаленных участков костной ткани, что обеспечивает отличный функциональный и косметический результат.

В области лекарственного лечения активно применяется таргетная терапия, основанная на расшифровке генома конкретной опухоли; в арсенале белорусских онкологов уже находится 15 отечественных таргетных препаратов.

Лучевая терапия также шагнула далеко вперед и проводится на высокоточном оборудовании последнего поколения. Сергей Красный выразил надежду, что в ближайшее время этот арсенал пополнится хирургическим роботом, который выведет оперативную точность на принципиально новый уровень.

Борьба с онкологией - задача глобальная, требующая объединения усилий и ресурсов. Белорусские ученые активно сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая и, несмотря на политические сложности, поддерживают научные связи с США.