IX съезд кардиологов проходит в Минске

9 апреля в Минске стартовал IX съезд кардиологов, кардиохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов и аритмологов. Медицинский форум собрал свыше полутысячи врачей со всей страны, а также зарубежных экспертов.

Главные темы - ранняя диагностика заболеваний сердца и новые методы лечения.

9 апреля в белорусской столице начал свою работу главный кардиологический форум страны. Он проходит раз в 5 лет и задает вектор развития всей отрасли. Здесь собрались ведущие специалисты из Беларуси, России, Узбекистана, Сербии, Германии, Италии. За 2 дня работы запланировано 12 секционных заседаний, международная научно-просветительская школа, приуроченная к Году охраны здоровья СНГ.

В центре внимания - внедрение высокотехнологичных методов, которые еще недавно считались фантастикой, а сегодня стали уже рутинной практикой.

Андрей Пристром, директор Республиканского научно-практического центра "Кардиология":

"Мы действительно достигли хороших результатов по лечению наших пациентов в разных, совершенно в разных направлениях. И то, что мы сегодня озвучивали, это и увеличение количества операций, которые выполняются у пациентов, и кардиохирургических больших операций, и у пациентов с эндоваскулярными вмешательствами. Это такой толчок, который получило в последние годы развитие аритмологии хирургической. Здесь мы достаточно хорошо сдвинулись в плане лечения именно нарушения ритма у пациентов. Мы действительно расширяем наши возможности в отношении лечения пациентов с такой редкой, но очень тяжелой патологией, как легочная гипертензия. Я, наверное, с гордостью скажу, что в центре в РНПЦ кардиологии за прошлый год родилось 15 детей".

За последние 5 лет объемы высокотехнологичной кардиологической помощи в стране значительно выросли. Ежегодно белорусские врачи проводят более 25 тыс. хирургических операций на сердце и сосудах, что особенно важно - более 80 % из них выполняются в региональных кардиохирургических центрах. Высокие технологии шагнули из столицы в области и межрайонные центры.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Сегодня доступность высокотехнологичных операций существует уже не только на уровне областных центров, куда мы переместили значимую часть того, что должно оказываться в рамках правила золотого часа, но также и сместили данную помощь на уровень межрайонных центров, оснастили высокотехнологичным оборудованием, обучили специалистов. И сегодня правило золотого часа соблюдается неукоснительно в формате жителей из несельской местности".