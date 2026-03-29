3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Международный научно-исследовательский центр в области фармацевтики создадут в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Международный научно-исследовательский центр в области фармацевтики, который также будет проводить исследования в интересах иностранных заказчиков, планируют создать в Беларуси в течение 2 лет.
Ключевой партнерский вектор - Индия - страна на третьем месте в мире по объему производства лекарств.
Создание центра позволит замкнуть технологический цикл: от закупок сырья до выпуска готового наукоемкого продукта с высокой долей локализации.
В Беларуси экспорт научно-технической продукции в 2025 году вырос на 5 % - открыты новые рынки Ливии и Кубы. Кроме того, прорабатывают совместные научные проекты в сфере фармацевтики и с российскими партнерами.