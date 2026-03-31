3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
Минские рентгенологи будут использовать ИИ для обработки данных
Автор:Редакция news.by
Чтобы повысить качество услуг и персонализировать подход, в белорусскую медицину внедрят цифровых помощников. С середины 2026 года Минские рентгенологи будут использовать искусственный интеллект для обработки больших массивов данных.
Цифровизация - одно из направлений госпрограммы "Здоровье нации" на пятилетие. Также внимание уделят персонализации лечения и превентивной медицине.
В Беларуси активный спрос на искусственный интеллект в финансовом секторе и компаниях, где много типовых операций и документов, а также повторяющихся решений. Популярны клиентская поддержка и внутренние ассистенты, которые умеют работать по инструкциям.