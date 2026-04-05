Набор на бюджетные места в медвузы Беларуси увеличен на 760 мест - разберемся в нововведениях

Изменения, которые коснулись медицинских вузов нашей страны в 2026 году, стали четким сигналом: государству нужны лучшие из лучших, и оно готово им помогать.

Сегодня доступность качественных медицинских услуг в Беларуси прочно закреплена в Программе социально-экономического развития и в масштабной государственной инициативе "Здоровье нации". Конечно, особое внимание здесь - молодым специалистам.

В нынешнем году в Беларуси создали беспрецедентный "зеленый коридор" для абитуриентов: бюджетный набор вырос сразу на 760 мест! Если в прошлом году на платной основе принимали 200 человек, то теперь эти ресурсы трансформировались в сотни новых бесплатных мест для самых мотивированных талантов. Такая стратегия - когда приоритет отдается бюджетникам, а не платному набору - уже доказала свою эффективность в аграрной, педагогической и инженерной сферах.

Разберемся, какие нововведения ввели для абитуриентов медвузов в 2026 году и почему первое рабочее место в регионе - это тренд.

Таблетка для медицины

Важные обновления для абитуриентов этого года, которые планируют поступать в медицинские вузы нашей страны. Социальные сети буквально заполнила информация об отмене платного обучения. Но это, в первую очередь, про возможности.

"Бюджет" в медвузы увеличен на 760 мест. Для страны это несколько полностью укомплектованных клиник.

Для сравнения: 200 мест платного набора в прошлом году против 760 бюджетных в этом, а для абитуриентов - уникальная возможность получить высшее образование бесплатно. На бюджет в медицинский конкурс высокий. Многие из талантливых ребят оставались в шаге от поступления мечты с баллами выше 390.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:

"Мы увеличили набор в этом году на стоматологический факультет на 200 бюджетных мест, на диагностический - на 100 бюджетных мест. И, конечно же, на лечебное дело на 400 бюджетных мест. Это все наши специальности, которые потом будут работать в стране. Целевое обучение в этом году будет дифференцированное. То есть от 45 % по фармации до 70 % по стоматологии и медико-диагностическому профилю. Это также обусловлено потребностью отрасли в конкретных врачах-специалистах".

Увеличены контрольные цифры приема на бюджет, и в БГМУ они выросли на 255 мест. При этом платный набор сокращен, и это только заочная форма по фармацевтическому направлению. Увеличен набор на наиболее популярные среди абитуриентов специальности: стоматология - на 35 %, фармация - на 25 %, лечебное дело - на 15 %.

Юрий Соколов, проректор по учебной работе БГМУ:

"Если мы берем в абсолютных цифрах, то профицит по сравнению с предыдущей вступительной кампанией составляет плюс 255 мест. Это значит, что через определенное количество времени, через 5-6 лет, в зависимости от выбранной специальности, плюс 255 молодых специалистов, мы надеемся на это, приступят к работе на первом рабочем месте".

К медицине сегодня - пристальное внимание не только со стороны общества. Система здравоохранения и все, что с ней связано, на контроле на самом высоком уровне. И неслучайно. О значимости медицины напомнил и Президент, посещая накануне новую столичную поликлинику, обозначив, что сегодня в нашей стране созданы условия для качественного оказания медуслуг.

О том, что связать свою жизнь с медициной и поступить в медуниверситет многие ребята мечтают с детства и четко идут к своей цели, свидетельствует пример студентов БГМУ Дарьи и Александра. Дарья обучается "на бюджете", а Александр выбрал целевое направление осознанно до поступления.

"Для меня близка профессия эпидемиолога. Я планирую работать на своей родине. Также в этом году будет проходить лабораторная практика на моей родине. И для меня это честь и особенный момент, я могу уверенно сказать, что могу оберегать свою родную землю не только словом, но и своей профессией", - поделилась Дарья Санюк, студентка медико-профилактического факультета БГМУ.

Александр Пшенко, студент лечебного факультета БГМУ:

"Плюс в целевом в том, что при распределении на какое-то место работы обязательно обеспечивают вас жильем, и поэтому у вас есть и жилье, и постоянная работа. Это, безусловно, очень хорошо, опыт получаете".

С каждым годом в клиники и больницы приходит все больше молодых специалистов. Что важно - дело выбирают сердцем. Юлия сейчас работает врачом-педиатром в Молодечно, в БГМУ училась на бюджете. О профессии врача мечтала еще с детства. Но только мечты в этом случае недостаточно, ведь проходные баллы высоки, поэтому подготовка к поступлению была серьезной.

Не зря говорят, что врач - это призвание. Юлия признается, главное в профессии - найти подход к каждому, особенно, когда речь идет о самых маленьких пациентах.

Юлия Догель, врач-педиатр Молодечненской центральной районной больницы:

"Звучит, может быть, странно, но это правда. Мне приснился сон, что я иду, и меня держит ребенок за руку, и ведет просто. И я решила, что, наверное, пойду я на педиатрический факультет. Действительно, педиатрия - это сложно, но это очень интересно".

"Несерьезных" проблем со здоровьем не бывает. В этом убеждена и молодой специалист Полина, которая окончила Гродненский медицинский. К слову, воспользовалась правом взять целевое направление еще до поступления в вуз. Сейчас работает врачом общей практики в Молодечно.

Полина Ярмак, врач общей практики Молодечненской центральной районной больницы:

"Во-первых, я всегда знала, что хочу быть врачом. У меня мама медсестра, я видела это с самого детства, как она возвращалась с работы уставшая, она всегда была горда своей работой. Она помогала людям, получала удовлетворение от этого. Я понимала, что хочу быть похожа на нее. Плюс у целевого - что стабильно будет место работы на пять лет. Плюс это какая-то страховка со стороны государства, со стороны работодателя. Плюс, естественно, тут немножко материальная есть такая небольшая выгода. То есть по контрактам получаем чуть больше, чем специалисты, которые подписывают на два года".

После окончания медвуза каждый выпускник проходит интернатуру - стажировку под руководством наставника. Без этого этапа диплом не считается действительным. А уже после интернатуры приступает к так называемой отработке.

Инна Савчик, заместитель главврача Молодечненской центральной районной больницы:

"Ежегодно к нам приезжают молодые специалисты с высшим медицинским образованием и среднеспециальным образованием. Это молодые специалисты, закончившие и Белорусский государственный медицинский университет, и Витебский университет, и Гомельский медицинский университет заканчивают, не обязательно только из Минска".

Цифры целевого набора в медвузы станут известны в мае. Бонус так называемой целевки - это спокойствие и безопасность во время вступительной кампании и возможность бюджетного места в условиях отдельного конкурса. Важно, что молодым специалистам зеленый свет и в социальных гарантиях.

Андрей Средов, председатель первичной профсоюзной организации Молодечненской центральной районной больницы:

"Первым делом, конечно же, молодых специалистов, особенно иногородних, интересует жилье. То есть за месяц до того, как приходит молодой специалист, у нас уже есть почти 90 % тех людей, которые будут иногородние. Мы уже в организации города делаем заявки по поводу того, сколько нам нужно жилья, комнат".