Ночную услугу МРТ внедрили во 2-й центральной поликлинике Минска
Ночную услугу МРТ внедрили во 2-й центральной поликлинике в Минске. Сейчас аппарат работает еженедельно в ночь четверга, но если услуга будет востребована, перечень учреждений расширят.
Как отметили специалисты, ночное время для некоторых пациентов даже предпочтительнее: для обследования ряда органов и тканей врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов. Ночью соблюсти это условие гораздо проще.
МРТ и КТ относятся к высокоинформативным методам диагностики, позволяющим выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Благодаря вводу в эксплуатацию такого оборудования доступ к нему получили не только пациенты 2-й поликлиники, но и другие жители Минска: на базе поликлиники созданы межрайонные центры, за которыми закреплены пациенты из разных районов города.