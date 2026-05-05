Ночную услугу МРТ внедрили во 2-й центральной поликлинике Минска

Ночную услугу МРТ внедрили во 2-й центральной поликлинике в Минске. Сейчас аппарат работает еженедельно в ночь четверга, но если услуга будет востребована, перечень учреждений расширят.

Как отметили специалисты, ночное время для некоторых пациентов даже предпочтительнее: для обследования ряда органов и тканей врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов. Ночью соблюсти это условие гораздо проще.