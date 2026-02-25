3.73 BYN
Новый метод диагностики рака разработан в Беларуси - в чем уникальность
Новый метод диагностики рака разработала профессор Белорусского государственного медицинского университета Елена Жук. Исследование длилось порядка 20 лет, его отметили на самом высоком уровне - награда за разработку была вручена из рук главы государства.
Особенности клеточного строения органов репродуктивной системы женщин часто уязвимы к различным патологиям, в том числе не являются исключением новообразования злокачественного характера. Около 17 % всех случаев онкологических заболеваний у женщин приходится именно на репродуктивную систему. Проблему усложняет еще и бессимптомное протекание заболевания на начальных стадиях.
Ежегодно в стране выявляется около 60 тыс. новых случаев рака. Именно благодаря современным программам диспансеризации и скрининга удается распознать его на ранних стадиях, что значит для пациента - получить шанс на выздоровление.
"Злокачественное новообразование женских половых органов - это очень распространенная группа заболеваний", - отметила профессор кафедры лучевой диагностики БГМУ Елена Жук.
Положительный результат лечения - это, в первую очередь, правильно поставленный диагноз. Елена хотела найти такой способ, чтобы не ориентироваться на размерный критерий: если узел больше 1 см по короткой оси, то он считается подозрительным. Такой подход слабый, многие пораженные участки оставались незамеченными.
Елена Жук разработала современный метод лучевой диагностики злокачественных новообразований в онкогинекологии. Модель помогает более оперативно выявлять патологию женской репродуктивной системы.
"Была проведена работа, которая оценивала лимфатические узлы в соответствии с морфологическим исследованием препаратов после операции. Этот подход, когда мы можем визуализировать признаки патофизиологического процесса, который проходит, дает прекрасный результат", - рассказала Елена Жук.
Благодаря МРТ-диагностике, на которой основан вновь разработанный ученым метод, медики смогут детально определить очаг поражения и обнаружить метастазы еще на стадии их зарождения. Используется такая модель просто. В обычный файл Exel вводится формула, и, в зависимости от аргументов, выдается определенный процент вероятности наличия метастазов.
Отметим, что сейчас идея внедряется в научно-практические центры по всей стране, а также в учебный процесс.