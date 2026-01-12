Олегу Руммо присвоено звание "Ученый года НАН Беларуси - 2025"

А также за весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности, за подготовку кадров высшей научной квалификации и укрепление международного авторитета Национальной академии наук.

"Прошлый год был своеобразным годом распространения либо пропаганды, либо внедрения в умы не только сотрудников нашего центра, но и широкого медицинского сообщества всех этих новых современных методик иммуносупрессии. Они были публикованы в высокорейтинговых журналах, доклады на эту тему были представлены на ведущих мировых конгрессах и конференциях. И в результате этой работы были получены так называемые научные результаты, научные бенефиты проведенных исследований".