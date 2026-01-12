3.70 BYN
Олегу Руммо присвоено звание "Ученый года НАН Беларуси - 2025"
Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2025" присвоено Олегу Руммо за значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности.
А также за весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности, за подготовку кадров высшей научной квалификации и укрепление международного авторитета Национальной академии наук.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Прошлый год был своеобразным годом распространения либо пропаганды, либо внедрения в умы не только сотрудников нашего центра, но и широкого медицинского сообщества всех этих новых современных методик иммуносупрессии. Они были публикованы в высокорейтинговых журналах, доклады на эту тему были представлены на ведущих мировых конгрессах и конференциях. И в результате этой работы были получены так называемые научные результаты, научные бенефиты проведенных исследований".
Конкурс "Ученый года НАН Беларуси" учрежден в 2018 году. Его цель - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих академиков, а также работников в научных организациях.