Олимпиада по анестезиологии, реаниматологии и экстренной медицине объединила медиков Беларуси и РФ
В Минске проходит заключительный этап республиканской олимпиады по анестезиологии, реаниматологии и экстренной медицине. В 2026 году она объединила будущих медиков Беларуси, а также Москвы и Санкт-Петербурга. За победу сражаются 10 команд.
14 апреля испытания проходили в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска. По легенде, в приемное отделение доставлена девушка с внутренними травмами. Командам за 25 минут необходимо было оценить ее состояние и оперативно принять решения.
Практический этап олимпиады продлится два дня.
15 апреля команды переместятся в симуляционный центр. Будущие медики пройдут цепочку станций, на одной из которых им предстоит справиться со сложной задачей - оказать помощь в родильном зале женщине и новорожденному ребенку.