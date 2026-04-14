Олимпиада по анестезиологии, реаниматологии и экстренной медицине объединила медиков Беларуси и РФ

В Минске проходит заключительный этап республиканской олимпиады по анестезиологии, реаниматологии и экстренной медицине. В 2026 году она объединила будущих медиков Беларуси, а также Москвы и Санкт-Петербурга. За победу сражаются 10 команд.

14 апреля испытания проходили в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска. По легенде, в приемное отделение доставлена девушка с внутренними травмами. Командам за 25 минут необходимо было оценить ее состояние и оперативно принять решения.

Практический этап олимпиады продлится два дня.