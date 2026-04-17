Планы на ближайшую перспективу в медицине обсудили на областном научно-практическом семинаре в Узде

Развитие региональной медицины - вопрос, находящийся под пристальным вниманием Президента Беларуси. В любом регионе страны люди должны получать оперативную, а главное - качественную помощь самого разного уровня, в том числе и хирургическую.

С этой целью 17 апреля на базе Узденской центральной райбольницы впервые прошел областной научно-практический образовательный семинар. Около 70 хирургов со всей Минщины собрались для обмена опытом.

Доступная медицинская помощь на местах - приоритет для Беларуси. Диагностические методы, как и лечебная помощь в районах, расширяются. Условия для пациентов и современные методы лечения сегодня практически не уступают столичным.

Дмитрий Степанец, заместитель главврача Узденской ЦРБ:

″У нас проведен ремонт всей базы хирургических отделений. Внедрено очень большое количество новых и инновационных видов оперативного вмешательства. За I квартал выполнено порядка 70-80 лапароскопических операций (в 4 раза увеличили их количество)″.

news.by

Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки - одна из распространенных групп заболеваний плановой хирургической помощи. 17 апреля в рамках первого семинара для хирургов провели 2 лапароскопические операции. За ходом вмешательства коллеги со всей области наблюдали в режиме онлайн.

Владислав Селятыцкий, заведующий хирургическим отделением Воложинской ЦРБ:

″Операция подбирается сугубо под каждого пациента. Подбор является индивидуальным, потому что грыжи разные″.

В 2025-м в Беларуси завершилась концепция развития хирургической помощи. На этом не останавливаемся. Последовательно районные больницы переоснащают современным эндовидеохирургическим оборудованием и инструментарием. Внедряются новые технологии. Обучение специалистов в основном практико-ориентированное.

Юрий Слободин

Юрий Слободин, заместитель главврача Республиканского клинического медцентра Управделами Президента Беларуси, главный внештатный специалист по хирургии Минской области:

″Очень важным фактором для выстраивания правильной системы хирургической помощи, а именно доступности ее во всех регионах, является наша четырехуровневая система. Основной акцент она делает на развитии межрайонных центров, чтобы они (их сегодня в области 3: Борисов, Молодечно и Солигорск) заработали качественно, и те районы, которые к ним относятся, начали вместе с ними качественно работать. Этим мы снимем нагрузку с Минской областной больницы и дадим ей возможность развивать высокие и сложные технологии″.