Почти 8 тыс. человек в Беларуси получили гололедные и холодовые травмы за 2 месяца зимы

С приходом морозной погоды стало расти количество травм, характерных для зимнего периода. За 2 месяца зимы около 8 тыс. человек в Беларуси получили гололедные и холодовые травмы. Врачи бьют тревогу - это из-за количества травм при катании на тюбингах. Специалисты предупреждают, что эта забава без руля и тормозов, и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

Безопасность во время зимних забав

С возвращением в нашу страну сильных морозов количество полученных травм после катания на тюбингах, санках увеличилось. Разберемся, как сделать такой вид отдыха безопасным.

Из всех пациентов, а их за 2 месяца зимы около 8 тыс., которые обратились в учреждения здравоохранения с холодовыми травмами либо переохлаждениями, более тысячи - дети. Пациенты пострадали от падения при гололеде, при этом получены травмы и при катании на тюбингах, ледянках, санках.

Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"До того как был убран ряд несанкционированных горок, потому что на самом деле 3-4 горки создавали основное количество травм в городе Минске - это было порядка 31 случая в день. Это был, наверное, максимум из того, что у нас было - 31 случай в день несколько дней подряд. Просто для сравнения, допустим, за вчерашний день это было 5 случаев".

Есть и достаточно серьезные случаи. Речь идет не только об ушибах мягких тканей и легких сотрясениях головного мозга, но и о переломах рук, ног и даже позвоночника. К слову, только в Минске организовано несколько десятков горок для катания на тюбингах и лыжных трасс. Все зоны специально оборудованы для катания и безопасны.

Павел Ванькович, старший преподаватель кафедры травматологии и ортопедии БГМУ:

"Травма тюбингов и так называемых ватрушек является самой распространенной и самой опасной с точки зрения травматологии. Ведь движение на ватрушке можно представить как движение быстрого снаряда, который не имеет ни руля, ни тормозов. Если же трасса не специально оборудована, нет инструктажа, нет, скажем, скорой помощи рядом или того, кто может оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, на тюбинге можно перевернуться и получить травму. Частой травмой является падение назад. Это удар головой, в результате чего пациенты получают черепно-мозговые травмы, переломы позвоночника".

Высокая скорость и неуправляемость тюбинга или ледянки, отсутствие возможности резко затормозить при спуске может привести к серьезным травмам. Если все же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в ближайший травмпункт, а если травма серьезная - вызвать скорую медицинскую помощь для госпитализации.

Александр Васьковец, заведующий подстанцией № 5 Минской городской станции скорой медицинской помощи:

"Ко всем гражданам убедительная просьба - использовать многослойную одежду, удобную, нескользящую обувь, по возможности использовать ледоступы. Если вы все-таки понимаете, что вы падаете, необходимо как-то сгруппироваться. Перчатки, шапка, шарф, варежки. Все, что нужно, чтобы не получить переохлаждение или обморожение в эти прекрасные выходные".