Президент Беларуси возмутился очередями за талонами в поликлиниках - в Минздраве прокомментировали

"Наши специалисты также выезжают рано в различные поликлиники, чтобы посмотреть, кто приезжает в такое раннее время и с какой целью. Вы знаете, это разные категории граждан. Это могут быть и бабушки, которые приходят очень рано. И когда наши специалисты задают вопрос, с какой целью они приходят так рано, к сожалению, мы слышим: "Меня это не затрудняет, и я пришла рано, потому что мне так хочется. Есть случаи, когда в такое раннее время приходят студенты, - прокомментировал Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси. - На сегодняшний день электронная система записи к врачу через сервис "Талон by", например, позволяет записаться в сроки до двух месяцев, в некоторых поликлиниках - до трех".