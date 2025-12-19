3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Президент Беларуси возмутился очередями за талонами в поликлиниках - в Минздраве прокомментировали
На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял острую тему в сфере медицины.
Глава государства поставил вопрос о целесообразности внедрения таких цифровых сервисов и платформ, которые не решают реальную проблему: чтобы занять очередь и получить талон, люди вынуждены приходить в поликлинику в 6 утра.
Записаться к нужному специалисту по-прежнему остается сложной задачей. Вот как эту ситуацию объясняют в Минздраве.
"Наши специалисты также выезжают рано в различные поликлиники, чтобы посмотреть, кто приезжает в такое раннее время и с какой целью. Вы знаете, это разные категории граждан. Это могут быть и бабушки, которые приходят очень рано. И когда наши специалисты задают вопрос, с какой целью они приходят так рано, к сожалению, мы слышим: "Меня это не затрудняет, и я пришла рано, потому что мне так хочется. Есть случаи, когда в такое раннее время приходят студенты, - прокомментировал Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси. - На сегодняшний день электронная система записи к врачу через сервис "Талон by", например, позволяет записаться в сроки до двух месяцев, в некоторых поликлиниках - до трех".