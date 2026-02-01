3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Продажи антидепрессантов в мире бьют рекорды
Рекорды по продажам антидепрессантов наблюдаются во всем мире, а исследования показывают удивительный парадокс: чем выше в стране уровень жизни и удовлетворенности, тем чаще ее жители обращаются за помощью к психологам и таблеткам от стресса.
В рейтинге таких стран-лидеров Исландия, Португалия, Канада и Австралия.
Про белорусский контекст рассказала врач - клинический фармаколог РНПЦ психического здоровья Мария Гнедько: "За последние пять лет мы наблюдаем стабильную динамику в росте именно на рынке антидепрессантов. В процентах ежегодная прибыль составляет от 3 до 6. Естественно, такая тенденция не обошла и Республику Беларусь, то есть она где-то сопоставима".
Оксана Шилова, ведущий научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
"Ни депрессия, ни тревожное расстройство не возникает одномоментно: утром проснулся человек, и ему плохо. Человек задает себе вопрос: справляюсь я или нет, настолько ли мне плохо, чтобы обращаться к специалисту? Иногда человек терпит слишком долго, когда состояние становится уже достаточно тяжелым и нужна госпитализация, стационарное лечение".
Подробнее о тренде на психологов и употребление антидепрессантов расскажем 1 февраля в "Главном эфире" на "Беларусь 1".