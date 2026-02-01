Продажи антидепрессантов в мире бьют рекорды

Рекорды по продажам антидепрессантов наблюдаются во всем мире, а исследования показывают удивительный парадокс: чем выше в стране уровень жизни и удовлетворенности, тем чаще ее жители обращаются за помощью к психологам и таблеткам от стресса.

В рейтинге таких стран-лидеров Исландия, Португалия, Канада и Австралия.

Про белорусский контекст рассказала врач - клинический фармаколог РНПЦ психического здоровья Мария Гнедько: "За последние пять лет мы наблюдаем стабильную динамику в росте именно на рынке антидепрессантов. В процентах ежегодная прибыль составляет от 3 до 6. Естественно, такая тенденция не обошла и Республику Беларусь, то есть она где-то сопоставима".

Оксана Шилова, ведущий научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

"Ни депрессия, ни тревожное расстройство не возникает одномоментно: утром проснулся человек, и ему плохо. Человек задает себе вопрос: справляюсь я или нет, настолько ли мне плохо, чтобы обращаться к специалисту? Иногда человек терпит слишком долго, когда состояние становится уже достаточно тяжелым и нужна госпитализация, стационарное лечение".