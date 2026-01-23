Равный доступ, информированность - Малашко о сотрудничестве Беларуси и России в здравоохранении

Вопросы согласованной политики в сфере здравоохранения - в центре внимания союзных парламентариев.

На заседании комиссии в Гродно обсудили, как на практике применяется медицинское законодательство в отношении граждан Союзного государства. Также подвели итоги реализации союзных программ за 2026 год.

Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского Собрания Cоюза Беларуси и России по здравоохранению:

"Доступ действительно равный. Мы не планируем ставить точку в этом вопросе. Мы видим, что вопросы информированности наших граждан, учреждений здравоохранения и на той территории, и в Республике Беларусь не самые совершенные, как нам бы хотелось, поэтому необходимо эту ситуацию исправлять".

"Нам нужно в первую очередь, чтобы был обмен научными практиками, методами обучения студентов - здесь нам нужно тоже взаимодействовать. На этом этапе это главное, чтобы у нас здесь были схожие методы обучения будущих врачей и применения их опыта на практике", - отметила Елена Перминова, зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению.