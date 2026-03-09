3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Рекордные показатели: в 2025 году белорусские врачи провели более 500 пересадок органов
В 2025 году в Беларуси выполнено свыше 500 операций по трансплантации органов. Страна находится на 10-м месте в мире по уровню донорства. Итоги работы системы здравоохранения подвели в Минске.
Как отметили в министерстве, улучшилась и ситуация с укомплектованностью врачами и средними медработниками. А в продуктовом портфеле белорусских фармпредприятий более 1 600 наименований лекарственных препаратов, около 30 % поставляется на экспорт.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Для нас ставились 32 целевых показателя, мы на сегодняшний день в целом все те показатели, которые зависят сугубо от системы здравоохранения, выполнили. За 30 лет было построено и модернизировано более чем 900 объектов. На будущую пятилетку у нас запланировано 129 проектов строительства".
Также в числе главных задач отрасли здравоохранения на пятилетку доступность медпомощи населению, независимо от места проживания, эффективное использование медоборудования и повышение качества подготовки кадров.