Стоматологическая поликлиника после модернизации открылась в Солигорске

В Беларуси продолжается активное обновление парка машин скорой помощи, открытие амбулаторий, переоснащение районных больниц и поликлиник. Это часть госпрограммы "Здоровье нации".

23 января после капитального ремонта в Солигорске открылась стоматологическая поликлиника. На обслуживании почти 130 тыс. человек.

Качественная медицина

На капитальном ремонте городская стоматологическая поликлиника Солигорска была без малого год. За это время обновили буквально все здание: от кровли и входной группы до инженерных коммуникаций и профильного оборудования. Так инфраструктура медицинского объекта пополнилось 12 новыми стоматологическими установками, появился и новый дентальный рентгенаппарат.

Светлана Бондарь, главврач Солигорской ЦРБ:

"В этот объект было затрачено областных и районных денег более 5 млн на модернизацию медицинского оборудования, закупку медицинской мебели, офисной мебели и на ремонтные работы. По уровню оснащения мы не уступаем частным медицинским центрам: у нас закупаются те же материалы, что и в платных клиниках Минска и Солигорска".

"Это соответствует стандартам современного стоматологического медицинского обслуживания. Прекрасное оборудование установлено, современное, полностью изменена вентиляция, изменены все инженерные сети, отремонтированы капитальные стены и полы и потолки. Совершенно грамотные цветовые решения выбраны", - рассказала Ольга Косякова, замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома.

В структуре поликлиники 4-го отделения для взрослых и детей, платные и зубопротезные. Свою работу в штатном режиме она начнет 26 января.