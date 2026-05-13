Цифровизация, хирургия и эндоскопия: чем удивит третий день форума "Здравоохранение Беларуси - 2026"

В Минске проходит одно из крупнейших мероприятий в сфере медицины и фармацевтики - форум "Здравоохранение Беларуси - 2026". 14 мая - третий день работы форума. Ключевые темы - цифровизация, роботическая хирургия и эндоскопия нового поколения.

Беларусь и Китай продолжают укреплять сотрудничество в медицинской сфере. Один из ключевых совместных проектов - поставка современных гибких эндоскопов в белорусские клиники.

Наталья Лагодич, главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Беларуси:

"Благодаря совместному китайскому проекту в настоящее время мы получили большую партию эндоскопического оборудования высокого разрешения, которое установлено в районных организациях здравоохранения. И это позволяет проводить обследования на районном уровне на высоком оборудовании, детально смотреть слизистые оболочки. Раньше таких условий у нас не было".