В 10-й ГКБ Минска открыли палаты повышенной комфортности

В 10-й городской клинической больнице Минска в рамках республиканского проекта "Наше внимание ветеранам войны и труда" открыли палаты повышенной комфортности.

Условия созданы почти как дома: помещения оборудованы бытовой техникой и мебелью. В 2026 году будет оборудовано 56 палат в 10 учреждениях здравоохранения белорусской столицы.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

"В 2026 году мы собираемся подытожить работу в Минске. Еще девять больниц будет укомплектовано к 9 Мая. Таким образом, Минск будет первым регионом в Беларуси, где не останется ни одной больницы, в которой мы бы не помогли обустроить палаты для ветеранов войны и труда".

По словам зампредседателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрия Тихонова, в клиниках города обустроено 189 палат повышенной комфортности, 366 коек (одноместных и двухместных). А за 2025 год прошли лечение более 700 человек. К слову, ежегодно ветераны проходят диспансеризацию и полный комплекс обследований.

Республиканский проект реализуется Белорусским фондом мира совместно с Министерством здравоохранения при поддержке партнеров с 2019 года. За этот период в учреждениях обустроено более 2 тыс. палат.