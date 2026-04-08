В 2025 году экспорт медуслуг в Беларуси составил почти 52 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Экспорт медицинских услуг в Беларуси составил практически 52 млн долларов. По подсчетам Белстата, это на 20 % больше по сравнению с итогами 2024 года.
Медуслуги были оказаны гражданам из 158 стран. В топ-5 вошли Россия, Казахстан, Латвия, Туркменистан и Китай.
Отметим, что основной объем экспорта медуслуг пришелся на Минск. Показатель столичных организаций - почти 26 млн долларов.