В Беларуси обеспечена почти стопроцентная диспансеризация населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС
Автор:Редакция news.by
В Беларуси обеспечена почти стопроцентная диспансеризация населения, пострадавшего после аварии на Чернобыльской АЭС. Ежегодно санаторно-курортное лечение проходят почти 120 тыс. взрослых и около 90 тыс. детей.
Особые усилия направлены и на производство чистой сельхозпродукции. Сегодня почти все товары соответствуют самым строгим радиационным нормативам. Это позволяет исключить попадание загрязненных продуктов в пищевую цепочку и существенно снизить дозы облучения.
В Беларуси завершают разработку стратегии радиационной защиты. Она систематизирует наработки отечественных институтов и станет важным ориентиром для стран, развивающих ядерную энергетику.