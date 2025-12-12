В Беларуси под эгидой БСЖ проходит республиканская донорская акция

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий проходит республиканская донорская акция. Ее цель - привлечь внимание к важности донорства, поддержать пациентов, нуждающихся в компонентах крови, а также подчеркнуть роль женщин в развитии культуры благотворительности и милосердия.

В преддверии Международного дня всеобщего охвата услугами здравоохранения это особенно важно и благородно.