3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Беларуси под эгидой БСЖ проходит республиканская донорская акция
Автор:Редакция news.by
В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий проходит республиканская донорская акция. Ее цель - привлечь внимание к важности донорства, поддержать пациентов, нуждающихся в компонентах крови, а также подчеркнуть роль женщин в развитии культуры благотворительности и милосердия.
В преддверии Международного дня всеобщего охвата услугами здравоохранения это особенно важно и благородно.
Донорская акция проходит по всей Беларуси. Присоединиться к ней может любой неравнодушный человек. Главное - иметь крепкое здоровье.