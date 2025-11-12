В Беларуси проходит республиканская акция по борьбе с диабетом "Здоровье на работе: победим диабет вместе". На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения 12 ноября проводят консультации и прием пациентов.

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отметят 14 ноября, в Беларуси проходит широкомасштабная акция по борьбе с этим заболеванием. В этом году акцент сделан на рабочих местах. Главная цель - информирование граждан и скрининг сахарного диабета среди работников. Важно, чтобы работодатели и коллеги обратили внимание на создание условий труда, при которых люди с диабетом могут сохранять свое здоровье и высокую трудоспособность. В рамках акции предусмотрены круглые столы, лекции, мастер-классы для врачей-специалистов и пациентов во всех учреждениях здравоохранения.

"Мы измеряем артериальное давление, определяем уровень гликемии, определяем риск развития сахарного диабета и дальше в зависимости от того, что мы видим, даем советы пациенту", - рассказала заместитель главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко.

На начало 2025 года в Беларуси под медицинским наблюдением находились более 407,6 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Больше половины болеют диабетом второго типа.

При этом сегодня в Беларуси созданы все условия для диагностики и лечения пациентов, ведь сохранение и укрепление здоровья - один из главных приоритетов государственной политики в стране.