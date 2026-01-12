3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
В Беларуси с конца ноября более 3,6 тыс. человек пострадали от мороза
Автор:Редакция news.by
С приходом холодов в медучреждения Беларуси начали поступать пострадавшие с гололедными и холодовыми травмами. Так, с конца ноября за помощью обратились более 3,6 тыс. человек, в их числе почти 600 детей.
Минздрав напоминает: стоит быть внимательными, выходя на улицу, и правильно одеваться. Также необходимо отказаться зимой от высоких каблуков.
Что касается активного отдыха, ключевое условие безопасности - использование специально оборудованных трасс и постоянный контроль за детьми со стороны взрослых. Если все же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в ближайший травмпункт.