В Беларуси началось тестирование Централизованной информационной системы здравоохранения. Полностью отечественная и создается по распоряжению главы государства.

Это будет единое пространство, где автоматизируют процессы регистрации, сбора, хранения, обработки и передачи информации о состоянии здоровья граждан.

Тестирование единой системы

Мозг управляет, сердце обеспечивает движение, кровеносные сосуды выполняют функцию транспорта. Такая система помогает жить любому человеку. Но чтобы быстро действовать в момент сбоя, нужен еще один ресурс. В Беларуси тестируют Централизованную информационную систему здравоохранения. Например, в Гомельской городской клинической поликлинике.

Вера Наводчикова, жительница Гомеля:

"Я сама через систему могу записаться на прием к врачу в удобное для меня время. Я сама могу посмотреть свои анализы. Вожу автомобиль, надо было получать новые права, очень удобно запросить справку о состоянии здоровья. Это же здорово".

Через личный электронный кабинет можно будет записаться на диспансеризацию, просматривать лабораторные исследования. Анализы из частных и госучреждений - на одном электронном ресурсе.

А часть документов и справок можно будет получать онлайн.

Система полностью белорусская, задействованы более 90 специалистов. До конца года полностью доработают, чтобы уже с начала следующего каждый мог пользоваться, и будут только добавлять новые функции.

И как в медицине - врачебная тайна - главный принцип. К вопросу защиты данных тоже подошли серьезно. Посещения личного кабинета можно будет отследить, также определено 4 уровня доступа.