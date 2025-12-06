3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
В Борисове модернизируют главный корпус ЦРБ
Автор:Редакция news.by
В системе здравоохранения Минской области появляются новые и значимые объекты. Так, в Борисове модернизируют фасад и кабинеты главного корпуса центральной районной больницы. Кроме того, на базе ЦРБ возводят станцию переливания крови.
В статусе межрайонного объект будет обслуживать жителей Березинского, Крупского районов, а также Жодино. Нововведения значительно укрепят медицинское обслуживание в области.
Еще один фактор - поддержка региональной демографии. В Борисове уже несколько лет работает многопрофильный детский корпус, оснащенный современным оборудованием.