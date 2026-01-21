3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
В Борисове возводят современный центр трансфузиологии
Автор:Редакция news.by
В Борисове возводят современный центр трансфузиологии. Медицинский хаб включает несколько блоков: лаборатории и станцию переливания крови с мощностью хранения как минимум 5 тонн донорской крови и ее компонентов.
Сильные морозы внесли корректировки в работу строителей. Основная задача на январь - полностью закрыть контур здания, чтобы запустить отопление. В феврале приступят к отделочным работам.
Центр трансфузиологии возводят на территории Борисовской районной больницы. Учреждение здравоохранения - межрайонный центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Минской области. Мощность только стационара - более полутысячи мест.