В Борисове возводят современный центр трансфузиологии

В Борисове возводят современный центр трансфузиологии. Медицинский хаб включает несколько блоков: лаборатории и станцию переливания крови с мощностью хранения как минимум 5 тонн донорской крови и ее компонентов.

Сильные морозы внесли корректировки в работу строителей. Основная задача на январь - полностью закрыть контур здания, чтобы запустить отопление. В феврале приступят к отделочным работам.

Центр трансфузиологии возводят на территории Борисовской районной больницы. Учреждение здравоохранения - межрайонный центр оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Минской области. Мощность только стационара - более полутысячи мест.

