В Боровлянах после масштабной модернизации открылась детская поликлиника

Значительное событие в системе здравоохранения центрального региона. 15 мая в Минском районе после масштабной модернизации открылась детская поликлиника. Символически, что это произошло в Международный день семьи.

Здание в Боровлянах входит в кластер по оказанию медицинской помощи жителям самого густонаселенного - Минского - района.

Инвестиции в здоровье

Детская поликлиника находится рядом с Минской центральной районной клинической больницей. Обновленное здание теперь выглядит совсем по-другому. А главное - там много новых возможностей.

В составе Минской центральной районной клинической больницы 10 поликлиник и эта - единственная, которая оказывает помощь только несовершеннолетним. В здании все продумано: есть зоны для больных и здоровых. Коллектив врачей укомплектован специалистами, пополняется поликлиника и медоборудованием.

Примерно четверть места в обновленной поликлинике занимает стоматология. Причем как для детей, так и для взрослых. Таким образом, сейчас в Боровлянах сформирован кластер по оказанию всесторонней медицинской помощи.