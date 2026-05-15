В Боровлянах после масштабной модернизации открылась детская поликлиника
Значительное событие в системе здравоохранения центрального региона. 15 мая в Минском районе после масштабной модернизации открылась детская поликлиника. Символически, что это произошло в Международный день семьи.
Здание в Боровлянах входит в кластер по оказанию медицинской помощи жителям самого густонаселенного - Минского - района.
Инвестиции в здоровье
Детская поликлиника находится рядом с Минской центральной районной клинической больницей. Обновленное здание теперь выглядит совсем по-другому. А главное - там много новых возможностей.
В составе Минской центральной районной клинической больницы 10 поликлиник и эта - единственная, которая оказывает помощь только несовершеннолетним. В здании все продумано: есть зоны для больных и здоровых. Коллектив врачей укомплектован специалистами, пополняется поликлиника и медоборудованием.
Примерно четверть места в обновленной поликлинике занимает стоматология. Причем как для детей, так и для взрослых. Таким образом, сейчас в Боровлянах сформирован кластер по оказанию всесторонней медицинской помощи.
Еще одна значительная премьера 2026 года - поликлиника, которая строится в Заславле. Это большое здание для взрослых и детей (700 посещений в смену) для столичного города-спутника.