В Бресте возводят новый хирургический корпус областной клинической больницы

В Бресте возводят ключевой социальный объект для всего региона - новый хирургический корпус областной клинической больницы. Реализуют строительство в рамках Государственной инвестиционной программы.

Общая площадь корпуса составляет более 35 тыс. кв. м. В составе комплекса 2 здания. Четырехэтажное - там разместятся приемное отделение с диагностикой, в том числе КТ и МРТ, централизованное стерилизационное отделение, оперблок с реанимацией и отделение гемодиализа на 19 коек. В семиэтажном - отделения кардио- и сосудистой хирургии. Появятся 8 современных операционных. Ежегодно здесь выполняют более 15 тыс. операций. В среднем за день - около 80. Готовность объекта - примерно 70 %. Значительная часть новейшего медоборудования установлена.

Александр Селюк, замначальника СУ № 32 стройтреста № 8:

"На объекте у нас в оперблоке - это четырехэтажная часть - предусмотрена операционная и палаты интенсивной терапии. Внутренние стены возводятся из такого материала как HPL-панели. HPL-панели применяются по большей части в медицине. Поверхность позволяет не накапливать бактерии и ограничивается в образовании грибка, т.е. очень подходящий материал и для дезинфекции, и последующих видов работ".