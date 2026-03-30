В Гомеле строится современная детская поликлиника на 24 тыс. пациентов

Забота о будущем детей - государственный приоритет. На юге страны активно развивают социальную инфраструктуру, чтобы каждая семья имела в шаговой доступности возможность воспользоваться качественной медпомощью.

Так, в молодом и быстро растущем микрорайоне Гомеля идет строительство современной поликлиники, рассчитанной на обслуживание 24 тыс. маленьких пациентов.

Проект современной многопрофильной поликлиники предусматривает 700 посещений в смену. Медобслуживание здесь будут получать не только юные жители Новобелицкого микрорайона Гомеля, но еще и ближайших населенных пунктов.

Возводится новый семиэтажный корпус площадью более 13 тыс. кв. м. Весной 2025 года во время субботника в основание здания заложили капсулу с посланием для потомков, тогда же залили фундамент, а сегодня строители уже вышли на пятый этаж.

Геннадий Домосканов, заместитель гендиректора, главный инженер Гомельского областного управления капитального строительства:

"Принято было решение сделать сборно-монолитный каркас, дабы ускорить темпы строительства объекта. Была предусмотрена холодная стеновая навесная панель с последующим ее утеплением. На объекте работает порядка 100 человек. Ведутся работы как по сбору монолитного каркаса, так и по внутренним работам: инженерия, устройство перегородок, коммуникаций и так далее. 10-15 % рабочих живет в этом микрорайоне. Они с душой относятся к работе".

Раиса Прокопенко, начальник ПМК-16 Гомельского областного объединенного строительного треста:

"Наши контрактники - это основной костяк ПМК, поэтому вопросов тут не возникает. Процесс находится под тройным контролем: со стороны технадзора, заказчика и собственной лаборатории треста. Объект будет сдан в установленные сроки".

Согласно проекту, под одной крышей будут размещаться кабинеты врачей, клинико-диагностическая лаборатория, отделения рентген-диагностики и МРТ, стоматологии, водолечения, физиотерапии, комнаты грудного вскармливания и отдыха. Новая поликлиника позволит разгрузить соседние и приблизить амбулаторную помощь к маленьким пациентам.

"Мы ждем поликлинику и надеемся, все здесь будут все специалисты, ведь ездить по всему городу к врачам не хочется. Мы с сыном столкнулись с этим, и пришлось УЗИ платно делать. В одной поликлинике комфортнее обслуживаться", - отметила жительница Новобелицкого микрорайона.