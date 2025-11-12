3.67 BYN
В Минске планируют открыть новую инфекционную больницу
Новую инфекционную больницу планируют открыть в Минске в 2026 году. Медучреждение возводят на Долгиновском тракте.
Выездное совещание на стройплощадке провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Готовность медицинского комплекса - 30 %. Одновременно ведутся работы во всех семи корпусах будущей больницы.
Современное медучреждение будет соответствовать последним стандартам и позволит оказывать квалифицированную помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.
Клиника разместится на площади почти в 10 гектаров. Это будет современный медкомплекс, рассчитанный более чем на 260 мест, с уникальным отделением особо опасных инфекций, реанимацией, операционными, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, а также современной клинической лабораторией.