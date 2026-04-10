В Минске проходит научно-практическая конференция по молекулярно-генетической диагностике
Автор:Редакция news.by
Вызовы современной диагностики и приоритеты молекулярно-генетического исследования 10 апреля обсуждают в Минске.
Международная научно-практическая конференция собрала ведущих ученых, врачей-специалистов в области медицины и генетики из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Современные методы выявления на ранних стадиях инфекций позволяют сохранить жизнь. Яркий пример - собственная CAR-T-терапия. Это одна из самых "космических" технологий, которая спасает пациентов с тяжелой онкологией.
В программе лекции и доклады ведущих экспертов, выставка современного оборудования, лекарственных препаратов. В рамках конференции состоится образовательный мастер-класс, посвященный молекулярно-генетическим методам в бактериологии.