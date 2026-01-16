3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Витебские хирурги провели уникальную операцию на позвоночнике
Уникальную высокотехнологичную операцию с использованием индивидуальных 3D-имплантов выполнили в Витебской областной клинической больнице.
Из-за тяжелого воспалительного процесса в шейном отделе позвоночника пациент не мог двигаться. Чтобы поставить его на ноги, разработали специальную систему стабилизации и заменили часть шейных позвонков 3D-имплантами отечественного производства, которые создали специально для конкретного пациента. Метод лечения запатентован как в Беларуси, так и на территории государств - членов ЕАЭС.
Сергей Копачев, пациент Витебской областной клинической больницы:
"Теперь я могу сам передвигаться, но медленно пока. Но лучше, конечно! Я вообще-то жене обещал, что с ней еще вальс станцую!"
Евгений Матусевич, кандидат медицинских наук, главврач Витебской областной клинической больницы:
"Операции, которые мы начали выполнять недавно, буквально два года назад, это операции шестого технологического уклада, к которым относится 3D-моделирование, использование 3D- имплантов. Некоторые из этих операций при таком массивном поражении выполнены впервые в Республике Беларусь. Похожие операции выполняли, но мы стали использовать именно индивидуальное 3D-моделирование. Это настоящая персонифицированная медицина".
В Витебской областной клинической больнице работает центр хирургической спинальной инфекции. За 2025 год медики провели более 60 операций с использованием аддитивных 3D-технологий пациентам из разных регионов Беларуси.