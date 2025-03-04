Врач назвала полезный продукт для пожилых людей

Пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна, так как их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров, метеоризма. Об этом РИА Новости рассказала гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

"Семена льна - очень полезный продукт. Особенно они полезны лицам пожилого возраста, потому что семена льна активно участвуют в моторике кишечника, а у нас пожилые люди часто сталкиваются с проблемой запоров. А этот продукт как раз таки участвуют в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят", - сказала Багатова.

Гастроэнтеролог рекомендует заваривать семена перед употреблением, а также добавлять их в каши или иные готовые блюда.