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Врач назвала полезный продукт для пожилых людей
Пожилым людям рекомендуется включать в рацион семена льна, так как их употребление улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров, метеоризма. Об этом РИА Новости рассказала гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Семена льна - очень полезный продукт. Особенно они полезны лицам пожилого возраста, потому что семена льна активно участвуют в моторике кишечника, а у нас пожилые люди часто сталкиваются с проблемой запоров. А этот продукт как раз таки участвуют в борьбе с запорами, в борьбе с метеоризмами, улучшает опорожнение каловых масс из кишечника, вследствие чего неприятные симптомы ослабевают или даже при длительном употреблении семян льна уходят", - сказала Багатова.
Гастроэнтеролог рекомендует заваривать семена перед употреблением, а также добавлять их в каши или иные готовые блюда.
"Единственное противопоказание: именно в виде семян не рекомендуется их употреблять тем, у кого есть дивертикулярная болезнь ободочной кишки, потому что у таких людей злоупотребление семенами может привести к дивертикулиту. Это такое воспалительное заболевание кишечника", - добавила собеседница агентства.