За 2025 год в Беларуси выполнили около 19,5 тыс. операций по замене суставов

Стопроцентное импортозамещение по металлоконструкциям для хирургии позвоночника достигнуто в Союзном государстве. Спинальные металлоконструкции в Беларуси сегодня изготавливаются целиком.

Если еще в 2023 году доля локализации отечественных медизделий составляла 20 %, то за прошлый год она выросла - в 3,5 раза. Такой результат стал возможен благодаря проекту "Спинальные системы". Его реализовали в 2017 году по программе Союзного государства.

Михаил Герасименко, директор, член-корреспондент НАН Беларуси, завкафедрой травматологии и ортопедии БГМУ:

"Если говорить о цифрах, то 2-3 года назад было почти 30 тысяч человек у нас в листе ожидания, на данный момент уже менее 4 тысяч. В Республике Беларусь есть отечественные производители, которые занимаются производством изделий медицинского назначения для спинальной хирургии, так называемых спинальных систем. Мы очень плотно с ними сотрудничаем, и во многом их успех - это успех тех научных проектов, которые проводятся на базе РНПЦ травматологии нашими научными сотрудниками, спинальными хирургами".